Superior Industrial Enterprises präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Superior Industrial Enterprises hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.65 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Superior Industrial Enterprises 0.760 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8.88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 180.3 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 196.3 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch