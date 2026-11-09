Superior Industrial Enterprises legte Quartalsergebnis vor

Superior Industrial Enterprises lud am 06.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 1.12 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Superior Industrial Enterprises noch ein Gewinn pro Aktie von 0.130 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 145.7 Millionen INR gegenüber 70.4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch