Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
31.08.2026 20:27:13
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Abend auf grünem Terrain
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Super Micro Computer-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 37,39 USD nach oben.
Die Super Micro Computer-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 37,39 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'682 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Super Micro Computer-Aktie legte bis auf 37,59 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 36,56 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'917'116 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.
Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,78 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 57,19 Prozent Luft nach oben. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,49 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 47,87 Prozent Luft nach unten.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Super Micro Computer am 11.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,62 USD. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Super Micro Computer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 93,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 5.76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Super Micro Computer am 03.11.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 4,34 USD je Super Micro Computer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Gegenwind für KI-Riesen: Hedgefonds setzen auf Korrektur bei Aktien von Super Micro Computer & Co.
Super Micro Computer-Aktie legt kräftig zu: Gewinnerwartungen deutlich übertroffen - Ausblick sorgt für Begeisterung
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Super Micro Computer Inc
|
20:27
|Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Abend auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
16:29
|Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Montagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
27.08.26
|S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Super Micro Computer-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Pluszeichen in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 mittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Aufschläge in New York: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.ch)
Analysen zu Super Micro Computer Inc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: US-Börsen leichter -- SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die Wall Street notiert tiefer. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.