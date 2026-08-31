Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Abend auf grünem Terrain

Die Super Micro Computer-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 37,39 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'682 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Super Micro Computer-Aktie legte bis auf 37,59 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 36,56 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'917'116 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,78 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 57,19 Prozent Luft nach oben. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,49 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 47,87 Prozent Luft nach unten.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Super Micro Computer am 11.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,62 USD. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Super Micro Computer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 93,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 5.76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Super Micro Computer am 03.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 4,34 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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