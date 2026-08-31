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31.08.2026 16:29:00

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Montagnachmittag im Plus

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Montagnachmittag im Plus

Die Aktie von Super Micro Computer zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Super Micro Computer-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 37,32 USD.

Super Micro Computer
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Um 16:28 Uhr stieg die Super Micro Computer-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 37,32 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'665 Punkten tendiert. Bei 37,55 USD markierte die Super Micro Computer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,56 USD. Der Tagesumsatz der Super Micro Computer-Aktie belief sich zuletzt auf 1'780'390 Aktien.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,78 USD. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 57,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 19,49 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Verlust von 47,78 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Super Micro Computer-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Super Micro Computer liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,62 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Micro Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.12 Mrd. USD – ein Plus von 93,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Super Micro Computer 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Super Micro Computer am 03.11.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Super Micro Computer einen Gewinn von 4,34 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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