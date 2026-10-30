Super Micro Computer Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Super Micro Computer

Um 20:26 Uhr rutschte die Super Micro Computer-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 6,7 Prozent auf 32,14 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'557 Punkten notiert. Bei 31,34 USD markierte die Super Micro Computer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,61 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4'761'070 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 53,01 USD erreichte der Titel am 04.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Super Micro Computer-Aktie somit 39,37 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 19,49 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Super Micro Computer-Aktie 64,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Super Micro Computer-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Super Micro Computer gewährte am 11.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 11.12 Mrd. USD gegenüber 5.76 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Einen Blick in die Q1 2028-Bilanz können Super Micro Computer-Anleger Experten zufolge am 02.11.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Super Micro Computer-Aktie in Höhe von 4,75 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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