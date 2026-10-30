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30.10.2026 16:29:00
Super Micro Computer Aktie News: Anleger schicken Super Micro Computer am Nachmittag tief südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 5,5 Prozent im Minus bei 32,53 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die Super Micro Computer-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,5 Prozent auf 32,53 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'610 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Super Micro Computer-Aktie bei 32,02 USD. Bei 32,61 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2'400'526 Super Micro Computer-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 53,01 USD erreichte der Titel am 04.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 62,96 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 19,49 USD. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 40,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Super Micro Computer seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Super Micro Computer am 11.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.12 Mrd. USD – ein Plus von 93,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Super Micro Computer 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Super Micro Computer am 03.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz am 02.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Super Micro Computer im Jahr 2027 4,75 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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