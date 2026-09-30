Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Die Super Micro Computer-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 40,74 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'709 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Super Micro Computer-Aktie bis auf 40,66 USD ein. Bei 42,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Super Micro Computer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'224'788 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 58,78 USD. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 30,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2026 auf bis zu 19,49 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Super Micro Computer 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Super Micro Computer am 11.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 93,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.76 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.12 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer im Jahr 2027 4,34 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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