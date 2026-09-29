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Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023

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29.09.2026 20:27:13

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Abend mit negativen Vorzeichen

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 41,49 USD.

Super Micro Computer
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Die Super Micro Computer-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 41,49 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'669 Punkten liegt. Der Kurs der Super Micro Computer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,11 USD nach. Bei 42,57 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 2'392'253 Super Micro Computer-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,78 USD. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 41,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,49 USD. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 112,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 11.08.2026 hat Super Micro Computer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,62 USD. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 93,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.12 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 5.76 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Super Micro Computer Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Super Micro Computer-Gewinn für das Jahr 2027 auf 4,34 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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