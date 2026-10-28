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Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023

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28.10.2026 20:27:13

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Abend mit stabiler Tendenz

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Abend mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Super Micro Computer zeigt am Mittwochabend wenig Änderung. Die Super Micro Computer-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 35,10 USD an der Tafel.

Super Micro Computer
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Die Super Micro Computer-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 35,10 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'729 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Super Micro Computer-Aktie bis auf 36,04 USD. In der Spitze büsste die Super Micro Computer-Aktie bis auf 34,64 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,58 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3'339'693 Super Micro Computer-Aktien.

Am 30.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,07 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,05 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,49 USD ab. Mit einem Kursverlust von 44,47 Prozent würde die Super Micro Computer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Super Micro Computer am 11.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 93,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.12 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Super Micro Computer am 03.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz am 02.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Super Micro Computer einen Gewinn von 4,67 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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