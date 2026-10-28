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Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023

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28.10.2026 16:29:00

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 34,90 USD.

Super Micro Computer
28.74 CHF -1.08%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr rutschte die Super Micro Computer-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 34,90 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'736 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Super Micro Computer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 34,69 USD aus. Mit einem Wert von 35,58 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Super Micro Computer-Aktien beläuft sich auf 1'869'747 Stück.

Am 30.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,07 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Super Micro Computer-Aktie 54,93 Prozent zulegen. Bei 19,49 USD fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 79,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 erhielten Super Micro Computer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 11.08.2026 hat Super Micro Computer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 0,31 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 11.12 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.76 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht. Am 02.11.2027 wird Super Micro Computer schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Super Micro Computer einen Gewinn von 4,67 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
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• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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