Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
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28.09.2026 20:27:13
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Montagabend mit Verlusten
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Minus bei 42,18 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für die Super Micro Computer-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 42,18 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'698 Punkten steht. In der Spitze fiel die Super Micro Computer-Aktie bis auf 40,97 USD. Bei 42,76 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 4'610'753 Super Micro Computer-Aktien.
Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,78 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,34 Prozent. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,49 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie.
Zuletzt erhielten Super Micro Computer-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Super Micro Computer veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,62 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 11.12 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 93,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Super Micro Computer wird am 03.11.2026 gerechnet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Super Micro Computer-Aktie in Höhe von 4,34 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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