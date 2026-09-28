Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Super Micro Computer-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 41,65 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'706 Punkten steht. Im Tief verlor die Super Micro Computer-Aktie bis auf 41,59 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,76 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'470'728 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,78 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 41,12 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 19,49 USD. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 113,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 93,16 Prozent auf 11.12 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Super Micro Computer wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Super Micro Computer-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 4,34 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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