Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Abend Verlust reich

Das Papier von Super Micro Computer gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 3,3 Prozent auf 37,19 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'708 Punkten steht. Der Kurs der Super Micro Computer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 36,87 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'339'669 Super Micro Computer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 58,78 USD erreichte der Titel am 10.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 58,04 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 19,49 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 47,59 Prozent Luft nach unten.

Für Super Micro Computer-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Super Micro Computer veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,62 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,31 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Super Micro Computer im vergangenen Quartal 11.12 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 93,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Super Micro Computer 5.76 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Super Micro Computer-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 4,34 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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