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Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023

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28.08.2026 16:29:00

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Nachmittag mit Kursverlusten

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Nachmittag mit Kursverlusten

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Super Micro Computer-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 37,53 USD ab.

Super Micro Computer
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 37,53 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'730 Punkten steht. Bei 37,50 USD markierte die Super Micro Computer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 38,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'337'379 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Bei 58,78 USD erreichte der Titel am 10.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 19,49 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Super Micro Computer-Aktie 92,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Super Micro Computer-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Super Micro Computer am 11.08.2026. Das EPS wurde auf 1,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 0,31 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 93,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.12 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 5.76 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Super Micro Computer-Bilanz für Q1 2027 wird am 03.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Super Micro Computer-Aktie in Höhe von 4,34 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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