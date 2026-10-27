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27.10.2026 20:27:13
Super Micro Computer Aktie News: Hausse bei Super Micro Computer am Dienstagabend
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,4 Prozent auf 35,11 USD.
Die Super Micro Computer-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 7,4 Prozent auf 35,11 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'728 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Super Micro Computer-Aktie bis auf 35,21 USD. Bei 33,30 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Super Micro Computer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'222'960 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2025 auf bis zu 54,07 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,02 Prozent. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,49 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Verlust von 44,48 Prozent wieder erreichen.
Super Micro Computer-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Super Micro Computer veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11.12 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 5.76 Mrd. USD umgesetzt.
Super Micro Computer wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz am 02.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer im Jahr 2027 4,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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