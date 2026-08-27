Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
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27.08.2026 20:27:13
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer tendiert am Donnerstagabend fester
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 38,07 USD.
Die Super Micro Computer-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 38,07 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'717 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Super Micro Computer-Aktie bis auf 39,47 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,60 USD. Zuletzt wechselten 4'832'146 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,78 USD. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,39 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 19,49 USD. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 95,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Super Micro Computer-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 11.08.2026 lud Super Micro Computer zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,62 USD, nach 0,31 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Super Micro Computer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 93,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.12 Mrd. USD im Vergleich zu 5.76 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Am 03.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 4,34 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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