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27.08.2026 16:29:00

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Super Micro Computer zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 38,41 USD.

Super Micro Computer
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Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,7 Prozent auf 38,41 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'713 Punkten tendiert. Der Kurs der Super Micro Computer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,47 USD zu. Mit einem Wert von 38,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'656'959 Super Micro Computer-Aktien.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,78 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,02 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2026 auf bis zu 19,49 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 49,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Super Micro Computer-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Super Micro Computer am 11.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 1,62 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Micro Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Super Micro Computer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 93,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.12 Mrd. USD im Vergleich zu 5.76 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Super Micro Computer wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 4,34 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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