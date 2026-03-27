Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Nachmittag im Minus

Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 21,80 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 6'429 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 21,49 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,21 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'314'512 Super Micro Computer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 62,35 USD. Mit einem Zuwachs von 186,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,49 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 10,60 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Super Micro Computer am 03.02.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 USD gegenüber 0,51 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Super Micro Computer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 123,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.68 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 5.68 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Super Micro Computer am 05.05.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Super Micro Computer ein EPS in Höhe von 2,22 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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