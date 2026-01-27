Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Dienstagabend gesucht

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Super Micro Computer zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 30,97 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 6'984 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Super Micro Computer-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,27 USD an. Bei 30,80 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 3'384'185 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 114,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,72 USD. Dieser Wert wurde am 04.02.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Super Micro Computer-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 04.11.2025 hat Super Micro Computer die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 5.02 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von -15,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Super Micro Computer 5.94 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 03.02.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.02.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Super Micro Computer im Jahr 2026 2,04 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Super Micro-Aktie im Fokus: So treibt NVIDIAs Technologie den Serverbauer an

Super Micro-Aktie nach Finanzergebnissen kräftig unter Druck: Gewinn verfehlt Erwartungen

Super Micro Computer-Aktie unter Druck: Gesenkte Umsatzprognose schickt Kurs auf Talfahrt