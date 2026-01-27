Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
27.01.2026 20:27:13
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Dienstagabend gesucht
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 30,97 USD.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Super Micro Computer zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 30,97 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 6'984 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Super Micro Computer-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,27 USD an. Bei 30,80 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 3'384'185 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.
Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 114,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,72 USD. Dieser Wert wurde am 04.02.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Super Micro Computer-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 04.11.2025 hat Super Micro Computer die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 5.02 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von -15,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Super Micro Computer 5.94 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Am 03.02.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.02.2027 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Super Micro Computer im Jahr 2026 2,04 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie
Super Micro-Aktie im Fokus: So treibt NVIDIAs Technologie den Serverbauer an
Super Micro-Aktie nach Finanzergebnissen kräftig unter Druck: Gewinn verfehlt Erwartungen
Super Micro Computer-Aktie unter Druck: Gesenkte Umsatzprognose schickt Kurs auf Talfahrt
Nachrichten zu Super Micro Computer Inc
|
20:27
|Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Dienstagabend gesucht (finanzen.ch)
|
16:29
|Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
22.01.26
|S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Super Micro Computer-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 startet im Minus (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Schwacher Handel: S&P 500 beendet den Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Handel in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Super Micro Computer Inc
Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.
Themen dieser Ausgabe:
Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
