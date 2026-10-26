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26.10.2026 20:27:13

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Montagabend nahe Vortagesniveau

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Montagabend nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Super Micro Computer zeigt am Montagabend wenig Änderung. Die Super Micro Computer-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 32,97 USD.

Super Micro Computer
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Kaum Bewegung liess sich um 20:26 Uhr bei der Super Micro Computer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 32,97 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'679 Punkten steht. Die Super Micro Computer-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,50 USD an. Bei 32,59 USD markierte die Super Micro Computer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,08 USD. Bisher wurden heute 2'832'076 Super Micro Computer-Aktien gehandelt.

Am 30.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 54,07 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 64,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Super Micro Computer-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,49 USD ab. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 69,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2026 erhielten Super Micro Computer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Super Micro Computer liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Super Micro Computer 0,31 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Super Micro Computer mit einem Umsatz von insgesamt 11.12 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 93,16 Prozent gesteigert.

Super Micro Computer wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2028-Finanzergebnisse von Super Micro Computer rechnen Experten am 02.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Super Micro Computer-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 4,67 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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