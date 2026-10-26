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26.10.2026 16:29:00
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Montagnachmittag stärker
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Super Micro Computer-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 33,31 USD nach oben.
Um 16:28 Uhr sprang die Super Micro Computer-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 33,31 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'696 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Super Micro Computer-Aktie bis auf 33,40 USD. Bei 33,08 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'540'369 Super Micro Computer-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2025 auf bis zu 54,07 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Kursplus von 62,35 Prozent wieder erreichen. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,49 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 41,48 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Super Micro Computer-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Super Micro Computer liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,62 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.12 Mrd. USD – ein Plus von 93,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Super Micro Computer 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Super Micro Computer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Super Micro Computer dürfte die Q1 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 02.11.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,67 USD je Super Micro Computer-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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