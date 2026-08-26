Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Abend tiefer

Die Super Micro Computer-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 37,91 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'673 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 37,50 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3'110'681 Super Micro Computer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,78 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Super Micro Computer-Aktie somit 35,50 Prozent niedriger. Bei 19,49 USD erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 48,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Super Micro Computer 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 11.08.2026 hat Super Micro Computer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 11.12 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.76 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Super Micro Computer wird am 03.11.2026 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 4,34 USD je Aktie in den Super Micro Computer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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