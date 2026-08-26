Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’464 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9387 0.0%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’613 0.4%  Bitcoin 63’343 -0.5%  Dollar 0.8052 0.0%  Öl 87.3 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Sunrise Communications138622040Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Feintool-Aktie: Rückkehr in die Gewinnzone geschafft
Goldpreis: Warten auf Rede von Fed-Chef Kevin Warsh
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Accelleron-Aktie: Starkes Halbjahr bringt Prognose-Upgrade
VW-Aktie: Zukunftsstrategie gefordert
Suche...

Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.08.2026 20:27:13

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Abend tiefer

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Abend tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 37,91 USD ab.

Super Micro Computer
30.63 CHF 0.75%
Kaufen Verkaufen

Die Super Micro Computer-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 37,91 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'673 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 37,50 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3'110'681 Super Micro Computer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,78 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Super Micro Computer-Aktie somit 35,50 Prozent niedriger. Bei 19,49 USD erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 48,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Super Micro Computer 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 11.08.2026 hat Super Micro Computer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 11.12 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.76 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Super Micro Computer wird am 03.11.2026 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 4,34 USD je Aktie in den Super Micro Computer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt

Gegenwind für KI-Riesen: Hedgefonds setzen auf Korrektur bei Aktien von Super Micro Computer & Co.

Super Micro Computer-Aktie legt kräftig zu: Gewinnerwartungen deutlich übertroffen - Ausblick sorgt für Begeisterung

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 2.3491 38.15 144993739
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Super Micro Computer Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Super Micro Computer Inc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

26.08.26 SMI nimmt Allzeithoch ins Visier
26.08.26 Marktüberblick: Ölpreise unter Druck
26.08.26 Der «Burggraben» im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz
26.08.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Neue Long-Impulse?
25.08.26 Logo WHS Nvidia – kann der 5-Billionen-US-Dollar-Konzern einmal mehr überraschen?
25.08.26 Julius Bär: 11.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Deutsche Bank AG
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’190.89 19.37 S3CBQU
Short 15’477.42 13.97 SIBJOU
Short 16’061.65 8.97 SZB73U
SMI-Kurs: 14’554.31 26.08.2026 17:30:00
Long 13’995.24 19.76 SPBMIU
Long 13’681.71 13.97 SGBNXU
Long 13’076.90 8.86 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Super Micro Computer am 26.08.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

DroneShield-Aktie sackt zweistellig ab: Halbjahresbericht enttäuscht
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
Stadler-Aktie springt mit +22% auf Zweijahreshoch: Umsatz und Betriebsgewinn legen deutlich zu
NVIDIA Aktie News: NVIDIA fällt am Abend
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
Siemens Energy-Aktie kaum verändert: Abspaltung der Dampfturbinen-Sparte läuft
Goldpreis: Hochspannung vor aktuellen Inflationsdaten
Wiederholt Druckenmiller seinen NVIDIA-Fehler bei der Micron-Aktie?
Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Vormittag an Fahrt
NVIDIA Aktie News: NVIDIA verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Top-Rankings

Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Paul Singers Hedgefonds Elliott Investment Management hat auch im zweiten Quartal 2026 zahlreich ...
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
GMO, das Value-Haus von Jeremy Grantham, verdoppelt seine Wetten auf zwei umstrittene Tech-Werte ...
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Die von Bill und Melinda Gates gegründete Gates Foundation verwaltet ihr milliardenschweres Verm ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.