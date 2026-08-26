Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Der Super Micro Computer-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 37,85 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'669 Punkten liegt. Bei 37,50 USD markierte die Super Micro Computer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'375'665 Super Micro Computer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,78 USD erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,49 USD. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 94,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Super Micro Computer-Aktie. Am 11.08.2026 hat Super Micro Computer die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,62 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie vermeldet. Super Micro Computer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.12 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 93,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Super Micro Computer-Aktie in Höhe von 4,34 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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