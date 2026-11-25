Die Super Micro Computer-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 21,64 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 6'998 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 21,02 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,26 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2'278'617 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,40 USD erreichte der Titel am 03.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 57,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,49 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,94 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Super Micro Computer 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 03.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,75 USD. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 0,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Super Micro Computer 19.95 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 297,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.02 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 02.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 6,52 USD je Aktie in den Super Micro Computer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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