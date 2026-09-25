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Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023

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25.09.2026 20:27:13

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer zeigt sich am Abend freundlich

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer zeigt sich am Abend freundlich

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Super Micro Computer-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,7 Prozent auf 43,46 USD zu.

Super Micro Computer
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,7 Prozent auf 43,46 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'742 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Super Micro Computer-Aktie sogar auf 43,76 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 41,95 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 6'722'879 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,78 USD) erklomm das Papier am 10.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,24 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 24.03.2026 Kursverluste bis auf 19,49 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 55,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Super Micro Computer am 11.08.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,62 USD gegenüber 0,31 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Super Micro Computer mit einem Umsatz von insgesamt 11.12 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 93,16 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Super Micro Computer Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer im Jahr 2027 4,34 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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