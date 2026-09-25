Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
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25.09.2026 16:29:00
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer zieht am Nachmittag an
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Super Micro Computer legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,7 Prozent auf 42,62 USD.
Die Super Micro Computer-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 42,62 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'708 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 43,45 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 41,95 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'048'911 Super Micro Computer-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,78 USD) erklomm das Papier am 10.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,90 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (19,49 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Super Micro Computer-Aktie. Am 11.08.2026 lud Super Micro Computer zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS belief sich auf 1,62 USD gegenüber 0,31 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 11.12 Mrd. USD gegenüber 5.76 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,34 USD je Super Micro Computer-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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