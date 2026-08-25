Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer haussiert am Dienstagabend

Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 9,0 Prozent im Plus bei 38,32 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'667 Punkten liegt. Der Kurs der Super Micro Computer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,52 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,13 USD. Von der Super Micro Computer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5'794'263 Stück gehandelt.

Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 58,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,38 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 19,49 USD fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2026 erhielten Super Micro Computer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Super Micro Computer liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,62 USD. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 11.12 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.76 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 03.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Super Micro Computer ein EPS in Höhe von 4,34 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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