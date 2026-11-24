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24.11.2026 20:27:13
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer verliert am Dienstagabend kräftig
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 7,0 Prozent auf 22,81 USD.
Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 7,0 Prozent im Minus bei 22,81 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'204 Punkten steht. Der Kurs der Super Micro Computer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,18 USD nach. Mit einem Wert von 23,73 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Super Micro Computer-Aktie belief sich zuletzt auf 4'529'873 Aktien.
Am 03.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 51,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 55,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 19,49 USD. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 17,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Super Micro Computer veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,75 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,26 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Super Micro Computer mit einem Umsatz von insgesamt 19.95 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.02 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 297,50 Prozent gesteigert.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2027 veröffentlicht.
In der Super Micro Computer-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 6,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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