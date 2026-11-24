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24.11.2026 16:29:00
Super Micro Computer Aktie News: Anleger setzen Super Micro Computer am Nachmittag unter Druck
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 7,1 Prozent auf 22,80 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 7,1 Prozent auf 22,80 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'173 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 22,71 USD. Bei 23,73 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Super Micro Computer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'680'501 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 51,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.06.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 125,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 19,49 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 16,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Super Micro Computer-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Super Micro Computer am 03.11.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,75 USD gegenüber 0,26 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Super Micro Computer im vergangenen Quartal 19.95 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 297,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Super Micro Computer 5.02 Mrd. USD umsetzen können.
Die Super Micro Computer-Bilanz für Q2 2027 wird am 02.02.2027 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Super Micro Computer im Jahr 2027 6,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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