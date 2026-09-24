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Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023

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24.09.2026 20:27:13

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer tendiert am Abend seitwärts

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer tendiert am Abend seitwärts

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von Super Micro Computer. Bei der Super Micro Computer-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 41,42 USD.

Super Micro Computer
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Die Super Micro Computer-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 41,42 USD an der Tafel. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'707 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 41,53 USD. Das Tagestief markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 39,85 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,43 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'598'268 Super Micro Computer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Super Micro Computer-Aktie. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,49 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,95 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Super Micro Computer am 11.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 93,16 Prozent auf 11.12 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Super Micro Computer am 03.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 4,34 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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