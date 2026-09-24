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Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023

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24.09.2026 16:29:00

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer gibt am Nachmittag nach

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer gibt am Nachmittag nach

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Minus bei 40,44 USD.

Super Micro Computer
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Die Super Micro Computer-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 2,4 Prozent auf 40,44 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'689 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 40,33 USD. Bei 40,43 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'171'709 Super Micro Computer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,78 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Kursplus von 45,34 Prozent wieder erreichen. Bei 19,49 USD erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Super Micro Computer-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 11.08.2026 legte Super Micro Computer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,62 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.12 Mrd. USD – ein Plus von 93,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Super Micro Computer 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Super Micro Computer Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 4,34 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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