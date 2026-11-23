Die Super Micro Computer-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 18,8 Prozent auf 25,71 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'285 Punkten tendiert. Bei 26,12 USD markierte die Super Micro Computer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,12 USD. Zuletzt wechselten 5'193'195 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,40 USD. Dieser Kurs wurde am 03.06.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Super Micro Computer-Aktie somit 49,98 Prozent niedriger. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,49 USD ab. Mit Abgaben von 24,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Super Micro Computer-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 03.11.2026 legte Super Micro Computer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,75 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,26 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.95 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 297,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Super Micro Computer einen Umsatz von 5.02 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Super Micro Computer am 02.02.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer im Jahr 2027 6,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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