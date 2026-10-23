Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer tendiert am Freitagabend auf rotem Terrain

Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,1 Prozent auf 33,35 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'632 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 33,25 USD. Bei 33,65 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2'887'865 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 54,07 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 19,49 USD erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,56 Prozent.

Im Jahr 2026 erhielten Super Micro Computer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,62 USD gegenüber 0,31 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 11.12 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 5.76 Mrd. USD umgesetzt.

Die Super Micro Computer-Bilanz für Q1 2027 wird am 03.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q1 2028-Bilanz können Super Micro Computer-Anleger Experten zufolge am 02.11.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Super Micro Computer einen Gewinn von 4,67 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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