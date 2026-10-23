|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.10.2026 20:27:13
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer tendiert am Freitagabend auf rotem Terrain
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Super Micro Computer-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 33,35 USD.
Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,1 Prozent auf 33,35 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'632 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 33,25 USD. Bei 33,65 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2'887'865 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 54,07 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 19,49 USD erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,56 Prozent.
Im Jahr 2026 erhielten Super Micro Computer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,62 USD gegenüber 0,31 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 11.12 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 5.76 Mrd. USD umgesetzt.
Die Super Micro Computer-Bilanz für Q1 2027 wird am 03.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q1 2028-Bilanz können Super Micro Computer-Anleger Experten zufolge am 02.11.2027 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Super Micro Computer einen Gewinn von 4,67 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie
Super Micro-Aktie hebt ab und reisst Dell und HPE mit - doch Zweifel bleiben
Doppelter Dämpfer für KI-Aktien: Meta, AMD und Intel ziehen den Markt nach unten
Aktien von AMD, Super Micro und Micron im Sinkflug: Jetzt verkaufen oder die Chance nutzen?
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Super Micro Computer Inc
|
20:27
|Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer tendiert am Freitagabend auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
16:29
|Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
22.10.26
|S&P 500-Titel Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Super Micro Computer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 fester (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 notiert am Mittwochmittag im Plus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Super Micro Computer Inc
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.