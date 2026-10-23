Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die Super Micro Computer-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 33,62 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'613 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 33,32 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 33,65 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'129'481 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,07 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Super Micro Computer-Aktie. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,49 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Super Micro Computer-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Super Micro Computer am 11.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Super Micro Computer 11.12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 93,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Super Micro Computer wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz am 02.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 4,67 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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