Super Micro Computer Aktie News: Anleger schicken Super Micro Computer am Mittwochabend auf rotes Terrain

Um 20:26 Uhr fiel die Super Micro Computer-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 41,42 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'714 Punkten notiert. Im Tief verlor die Super Micro Computer-Aktie bis auf 40,80 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,32 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Super Micro Computer-Aktien beläuft sich auf 5'671'481 Stück.

Am 10.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,78 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Kursplus von 41,92 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 19,49 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Super Micro Computer-Aktie 112,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Super Micro Computer seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 11.08.2026 äusserte sich Super Micro Computer zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Super Micro Computer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 93,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.12 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Super Micro Computer wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen.

In der Super Micro Computer-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 4,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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