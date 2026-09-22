Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer fällt am Abend

Um 20:26 Uhr rutschte die Super Micro Computer-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 41,10 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'772 Punkten liegt. Der Kurs der Super Micro Computer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,45 USD nach. Mit einem Wert von 41,26 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'236'262 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 58,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 43,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,49 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,58 Prozent.

Im Jahr 2026 erhielten Super Micro Computer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Super Micro Computer am 11.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 93,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.12 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 5.76 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 03.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer im Jahr 2027 4,34 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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