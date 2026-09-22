Super Micro Computer Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Super Micro Computer

Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 41,07 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'768 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Super Micro Computer-Aktie ging bis auf 40,80 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 41,26 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'077'326 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 58,78 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,11 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,49 USD am 24.03.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Super Micro Computer-Aktie 52,54 Prozent sinken.

Für Super Micro Computer-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 11.08.2026 hat Super Micro Computer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,62 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Micro Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 93,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.76 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.12 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 03.11.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Super Micro Computer veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 4,34 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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