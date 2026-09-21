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Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023

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21.09.2026 20:27:13

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Montagabend auf grünem Terrain

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Montagabend auf grünem Terrain

Die Aktie von Super Micro Computer zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 4,6 Prozent auf 40,89 USD zu.

Super Micro Computer
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Um 20:26 Uhr stieg die Super Micro Computer-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,6 Prozent auf 40,89 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'768 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Super Micro Computer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,72 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,63 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5'708'670 Super Micro Computer-Aktien.

Am 10.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,76 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,49 USD. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,33 Prozent.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Super Micro Computer am 11.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,62 USD gegenüber 0,31 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.12 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 93,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Super Micro Computer einen Umsatz von 5.76 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.

In der Super Micro Computer-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 4,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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