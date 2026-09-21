Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
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21.09.2026 16:29:00
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Nachmittag im Bullenmodus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Im NASDAQ-Handel gewannen die Super Micro Computer-Papiere zuletzt 5,2 Prozent.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Super Micro Computer-Papiere um 16:28 Uhr 5,2 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'721 Punkten liegt. Der Kurs der Super Micro Computer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,31 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,63 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Super Micro Computer-Aktien beläuft sich auf 2'603'781 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,78 USD. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 30,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 19,49 USD erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Verlust von 52,61 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 11.08.2026 äusserte sich Super Micro Computer zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 0,31 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 11.12 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 5.76 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Super Micro Computer ein EPS in Höhe von 4,34 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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