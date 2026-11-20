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20.11.2026 20:27:13
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Abend im Bärenmodus
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 7,6 Prozent auf 22,04 USD.
Die Super Micro Computer-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 7,6 Prozent auf 22,04 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 6'982 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 21,77 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,08 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 5'089'806 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.
Am 03.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,40 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 133,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie. Bei 19,49 USD erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Super Micro Computer-Aktie 13,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Super Micro Computer am 03.11.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,75 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,26 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 19.95 Mrd. USD gegenüber 5.02 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 02.02.2027 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 6,52 USD je Aktie in den Super Micro Computer-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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