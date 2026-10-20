Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
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20.10.2026 20:27:13
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer steigt am Dienstagabend
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Super Micro Computer-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 32,17 USD.
Das Papier von Super Micro Computer konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 32,17 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'716 Punkten liegt. Die Super Micro Computer-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,57 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,49 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Super Micro Computer-Aktien beläuft sich auf 2'846'057 Stück.
Am 21.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 56,60 USD ein 52-Wochen-Hoch. 75,94 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2026 auf bis zu 19,49 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie.
Nachdem Super Micro Computer seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 11.08.2026 hat Super Micro Computer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 0,31 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 93,16 Prozent auf 11.12 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 03.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer im Jahr 2027 4,34 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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