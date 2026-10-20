Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
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20.10.2026 16:29:00
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Nachmittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 31,87 USD ab.
Der Super Micro Computer-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 31,87 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'731 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 30,92 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,49 USD. Bisher wurden heute 1'281'438 Super Micro Computer-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,60 USD) erklomm das Papier am 21.10.2025. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 43,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 24.03.2026 Kursverluste bis auf 19,49 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 38,85 Prozent würde die Super Micro Computer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2026 erhielten Super Micro Computer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Super Micro Computer am 11.08.2026. Das EPS wurde auf 1,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 93,16 Prozent auf 11.12 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Super Micro Computer-Bilanz für Q1 2027 wird am 03.11.2026 erwartet.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Super Micro Computer ein EPS in Höhe von 4,34 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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