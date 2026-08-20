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Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023

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20.08.2026 20:27:13

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Donnerstagabend billiger

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Donnerstagabend billiger

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 36,46 USD ab.

Super Micro Computer
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Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,3 Prozent auf 36,46 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'653 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Super Micro Computer-Aktie bis auf 35,59 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,88 USD. Der Tagesumsatz der Super Micro Computer-Aktie belief sich zuletzt auf 6'372'966 Aktien.

Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,78 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Super Micro Computer-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,49 USD am 24.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Super Micro Computer-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 11.08.2026 legte Super Micro Computer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Super Micro Computer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 93,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.12 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Super Micro Computer am 03.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 4,34 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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