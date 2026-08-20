Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
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20.08.2026 16:29:00
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer legt am Donnerstagnachmittag zu
Die Aktie von Super Micro Computer zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Super Micro Computer-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 36,89 USD zu.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 36,89 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'684 Punkten tendiert. Bei 38,73 USD erreichte die Super Micro Computer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,88 USD. Von der Super Micro Computer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'283'851 Stück gehandelt.
Am 10.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Super Micro Computer-Aktie 59,33 Prozent zulegen. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,49 USD ab. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 47,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2026 erhielten Super Micro Computer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 11.08.2026 hat Super Micro Computer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Super Micro Computer 0,31 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Super Micro Computer mit einem Umsatz von insgesamt 11.12 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 93,16 Prozent gesteigert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Super Micro Computer ein EPS in Höhe von 4,34 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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