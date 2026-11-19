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19.11.2026 20:27:13
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer wird am Abend ausgebremst
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 24,14 USD.
Um 20:26 Uhr rutschte die Super Micro Computer-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 24,14 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'219 Punkten notiert. Die Super Micro Computer-Aktie sank bis auf 23,72 USD. Bei 25,28 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'065'609 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.
Am 03.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,40 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 112,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,49 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 23,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Super Micro Computer-Aktie. Super Micro Computer liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,75 USD gegenüber 0,26 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.95 Mrd. USD – ein Plus von 297,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Super Micro Computer 5.02 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Super Micro Computer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 02.02.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,52 USD je Super Micro Computer-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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