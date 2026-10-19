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19.10.2026 20:27:13

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer steigt am Montagabend

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer steigt am Montagabend

Die Aktie von Super Micro Computer zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 32,16 USD.

Super Micro Computer
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 32,16 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'699 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Super Micro Computer-Aktie bisher bei 33,18 USD. Mit einem Wert von 32,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'043'361 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Bei 56,60 USD markierte der Titel am 21.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Super Micro Computer-Aktie 76,02 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,49 USD am 24.03.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Super Micro Computer-Aktie 39,39 Prozent sinken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 11.08.2026 lud Super Micro Computer zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es stand ein EPS von 1,62 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Micro Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.12 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 93,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Super Micro Computer einen Umsatz von 5.76 Mrd. USD eingefahren.

Super Micro Computer wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 4,34 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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