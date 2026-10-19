Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.10.2026 20:27:13
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer steigt am Montagabend
Die Aktie von Super Micro Computer zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 32,16 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 32,16 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'699 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Super Micro Computer-Aktie bisher bei 33,18 USD. Mit einem Wert von 32,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'043'361 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.
Bei 56,60 USD markierte der Titel am 21.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Super Micro Computer-Aktie 76,02 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,49 USD am 24.03.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Super Micro Computer-Aktie 39,39 Prozent sinken.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 11.08.2026 lud Super Micro Computer zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es stand ein EPS von 1,62 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Micro Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.12 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 93,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Super Micro Computer einen Umsatz von 5.76 Mrd. USD eingefahren.
Super Micro Computer wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 4,34 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie
Doppelter Dämpfer für KI-Aktien: Meta, AMD und Intel ziehen den Markt nach unten
Aktien von AMD, Super Micro und Micron im Sinkflug: Jetzt verkaufen oder die Chance nutzen?
Turing plant Börsengang: US-Expansion und Milliardenbewertung im Visier
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Super Micro Computer Inc
|
20:27
|Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer steigt am Montagabend (finanzen.ch)
|
16:29
|Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Schwacher Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.ch)
|
16.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schwächer (finanzen.ch)
|
15.10.26
|S&P 500-Titel Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Super Micro Computer von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Super Micro Computer Inc
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: US-Börsen höher -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markierte einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. An der Wall Street geht es in nach oben. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.