Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
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19.10.2026 16:29:00
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer präsentiert sich am Nachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,6 Prozent auf 32,76 USD.
Das Papier von Super Micro Computer konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,6 Prozent auf 32,76 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'710 Punkten liegt. Der Kurs der Super Micro Computer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,04 USD zu. Bei 32,90 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 1'594'796 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 56,60 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Kursplus von 72,77 Prozent wieder erreichen. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,49 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 40,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Super Micro Computer seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Super Micro Computer veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 93,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.12 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 4,34 USD je Super Micro Computer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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