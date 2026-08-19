Super Micro Computer Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochabend vermehrt von Super Micro Computer

Die Super Micro Computer-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 36,99 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'713 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Super Micro Computer-Aktie ging bis auf 35,72 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 37,16 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'463'467 Super Micro Computer-Aktien.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,78 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Super Micro Computer-Aktie 58,92 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2026 auf bis zu 19,49 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 47,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 11.08.2026 hat Super Micro Computer die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,62 USD gegenüber 0,31 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 93,16 Prozent auf 11.12 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Super Micro Computer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 4,34 USD je Aktie in den Super Micro Computer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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