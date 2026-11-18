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18.11.2026 20:27:14
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer gewinnt am Abend an Boden
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 24,55 USD zu.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 24,55 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'325 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Super Micro Computer-Aktie bis auf 24,98 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,56 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3'144'192 Super Micro Computer-Aktien.
Bei einem Wert von 51,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.06.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Super Micro Computer-Aktie somit 52,23 Prozent niedriger. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,49 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie.
Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Super Micro Computer am 03.11.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,75 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,26 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.95 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 297,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Super Micro Computer einen Umsatz von 5.02 Mrd. USD eingefahren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Super Micro Computer am 02.02.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 6,52 USD je Super Micro Computer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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