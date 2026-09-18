Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer tendiert am Abend tiefer

Die Super Micro Computer-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 4,1 Prozent auf 38,69 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'633 Punkten steht. Die Super Micro Computer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,33 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,25 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3'864'480 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Bei 58,78 USD markierte der Titel am 10.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie. Bei 19,49 USD erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie.

Für Super Micro Computer-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Super Micro Computer liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11.12 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 93,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.11.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Super Micro Computer veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Super Micro Computer einen Gewinn von 4,34 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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